Kim Kardashiani rööv: vahistatud on vähemalt 15 inimest

Prantsusmaa meedia sõnul on Kim Kardashiani oktoobrikuus toimunud röövi suhtes vahistatud vähemalt 15 inimest, vahendab Hello!.

36-aastast telenägu rööviti Pariisis 3.oktoobril relvaähvardusel ning pihta pandi 8,7 miljoni naela väärtuses ehteid. Röövlitest vähemalt kaks olid riietatud politseinikeks.

Politsei allikas ütles väljaandele Agence France-Presse, et 16 inimest on seoses juhtumiga arreteeritud, samal ajal kui Europe 1 ja RTL Radio väitsid, et 15 inimest on kinni võetud.

Kim Kardashian / Scanpix

Uudised vahistamistest tulid meediasse pärast seda kui tõsielustaar lõpuks röövimise teemal end sarjas "Keeping Up With The Kardashians" avas.

Pisaratega võideldes rääkis Kim, et ta oli kindel, et teda tulistatakse selga ning sellest pääsu ei ole. "Sellele mõtlemine ajab mind nii endast välja."