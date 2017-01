Video: Kristen Wiig ja Steve Carell olid Kuldgloobuste parimad naerutajad?

Wiig ja Carell astusid lavale pärast seda, kui Fallon teatas, et nüüd on parima animafilmi väljakuulutamise aeg.

Wiig alustas et, nad olid kaasstaarid animafilmis «Despicable Me» ja nad kannavad ühesuguseid soenguid.

Kristen Wiig ja Steve Carell / Paul Drinkwater/AP/Scanpix

Wiig küsis siis Carellilt, et milline oli esimene animafilm, mida ta nägi ja Carell vastas, et see oli «Fantasia».

Carelli sõnul viis isa ta seda filmi vaatama, kuid pärast seasnssi oli kinos ka ema, kes teatas, et ta tahab isast lahutust.

«Pärast seda ei näinud ma oma isa enam kunagi, pärast seda «Fantasia» päeva,» teatas Carell.

Wiig lausus siis, et tema esimene animafilm oli «Bambi» ja see tegi ta depressiivseks.

«See oli 15. märtsil 1981, päeval, mil me pidime oma koerad magama panema. Kõik kolm koera – Väikese Jacki, Janeti ja Chrissie. Minu vanaisa arvas, et pärast koerte tapmist võiks kinno minna, kuid film ei viinu mu mõtteid koertelt, sest see animafilm oli «Bambi». Vanaisa kadus pärast neid kahte juhtumit minu elust ja ma lõpetasin kaheks aastaks rääkimise,» teatas Wiig.

Kohal olnud staaridele Wiigi ja Carelli naljad meeldisid ja neile elati kaasa.

Kaks komöödianäitlejat vaatasid pärast oma mono-dialoogi mõne aja põrandale ja olid lihtsalt vait, tehes publiku öootusärevaks..

Carell katkestas lõpuks piinliku vaikuse, öeldes välja, kes on animafilmi nominendid.

Wiigi ja Carelli naljade peale naeris publik rohkem kui Falloni avamonoloogile, mis oli mõeldud naljana, kuid kriitikute sõnul seda ei olnud. Oma osa mängisid avakõne läbikukkumises ka tehnilised apsud.

Parimaks animafilmiks kuulutati Disney stuudio «Zootopia», mille tegevus toimub antropomorfsete loomade linnas, kus leiab aset krimi- ja seikluslugu.

74. Kuldgloobuste gala leidis aset 8. jaanuaril Californias Beverly Hillsisi Beverly Hiltoni hotellis.