Video: Maa ja Kuu vaadatuna Marsilt

Sellele küsimusele andis vastuse USA kosmoseagentuur NASA, mis avaldas möödunud nädalalõpul pildi, millel on näha meie planeeti Maad ja Kuud niiöelda vaadatuna Marsilt.

Maa ja Kuu on sel pildil, mille tegi uurimissond Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Marsist 203 miljoni kilomeetri kaugusel.

Maa ja Kuu Marsilt vaadatuna / NASA/JPL Caltech/UnivAriz/SIPA/NASA/JPL Caltech/UnivAriz/SIPA7Scanpix

See pilt pandi kokku paljudest piltidest, millised MRO kaamera tegi möödunud aasta 20. novembril eesmärgiga, et NASA insenerid saaksid kontrollida kõrgresolutsioonilise kaamera töökindlust.

NASA selgitas, mida on Marsilt tehtud Maa pildil näha.

«Maa pildil on näha punakat ala, see on Austraalia. Samuti on punakana näha Kagu-Aasiat, eelkõige just taimestiku tõttu. Antarktika on hele laik all vasakul, ülejäänud heledad alad on pilved,» teatas NASA.

MRO eelmine sarnane pilt Maast pärineb 2007. aastast.

720 miljonit dollarit maksev Mars Reconnaissance Orbiter on NASA kosmosesond, mis uurib Marssi. Missioon pidi algselt kestma kaks aastat, saades alguse 2006. aasta novembris, kui sond Marsi orbiidile jõudis, kuid see on kestnud üle kümne aasta.