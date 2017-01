Rokkstaar Robert Linna tantsis põlevates kingades

“Ma arvan, et reaalselt mingisugune stiilitunnetus või tahe mingite konkreetsete riiete järgi arenes võib-olla siis välja, kui mul hakkas olema natuke taskuraha, et kuskil second handis käia – kuskil puberteedieas,” meenutas Robert. “Lapsepõlves oli mu lemmik teksatagi ja ma mäletan, et üks aasta ma tahtsin sünnipäevaks Hiina ketse. Hiljem hakkas see tulema, et võiks ise midagi katsetada. Ma arvan, et see protsess kestab siiani ega lõppegi kunagi ära.”

“Kui ma lähen kuskile poodi, siis ilmselgelt esimese asjana ma lähen vaatama, kas on mingeid ägedaid nahktagisid,” jutustas efektse välimusega laulja. “Näiteks see tagi, mis mul seljas, on üks vanemaid, mis mul on. Ma mäletan, et ostsin selle umbes kümme aastat tagasi ja ma mäletan, et kohe toimus stiilipidu, kus kõik pidid mingiteks filmitegelasteks kehastuma ja ma tegin ennast Michael Knightiks – see tundus sobiv.”

Lisaks paljudele nahktagidele hindab Robert Linna ka nahast aksessuaare – rihmasid ja jalanõusid. “Näiteks need kingad on ühed, millega ma olen kõige rohkem kontserte üldse andnud,” tutvustas Robert enda jalanõusid. ”Ükskord isegi juhtus see, et need läksid põlema. Peale kontserti me jäime klubisse edasi hängima ja järgmine hetk olid kõik baarileti peal ja tantsisid. Kogu baarilett pandi põlema ja ma tantsisin seal nende leekide vahel. Nad on siiamaani terved ja ma kindlasti mängin nendega edaspidi ka.”

Kui saatejuht uuris, kes on lauljale välimuse osas kõige enam mõju avaldanud, mainis Robert ansamblit The Beatles ja laulja David Bowiet. “Neil oli algusest peale väga konkreetne stilistika ja oma rätsepad ja nende jaoks oli välimus oluline,” rääkis Linna. “Ma ei ütleks, et see minu jaoks nii oluline on, aga tegelikult kui võtta seda nii, et iga kontsert võib olla su esimene või viimane, või publiku jaoks esimene või viimane, siis on see mingi erilisuse rõhutamine päris oluline.”

Lauljale meenus üks tore rõivastega seotud hetk ka lapsepõlvest. “Ma mäletan lapsena, kui isa käis välismaal ja tõi sealt mulle ühe teksatagi, ühe kotkapildiga nokaka ja hõbedase lastekitarri,” rääkis Linna. “Samal õhtul, kui ta koju jõudis, tuli telekast Ruja viimane kontsert. Jaanus Nõgistol oli suur pikk mantel ja ta mängis kidrat niimoodi, et see oli hõlma all. Ja ma vaatasin seda ja mõtlesin, et see on cool.”

