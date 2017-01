Maris Järva, Grete Klein, Laura Põldvere, Uku Suviste ja Kalle Sepp proovivad klienditeeninduse ametit

Tänavune kampaania toimub 9.-13. jaanuarini Meistri Cafe Lyoni kohvik-restoranis, mis võitis 2016. aastal gastronoomiaauhinna Silverspoon parima kohviku kategoorias. Nädala jooksul asuvad igal hommikul kell 9.00-10.00 kohvikus teenindaja rolli tuntud ja armastatud inimesed – Sky Plusi hommikuprogrammi juht Maris Järva, näitleja ja blogija Grete Klein ning lauljad Laura Põldvere, Uku Suviste ja Kalle Sepp.

Su nägu kõlab tuttavalt finaal, Kalle Sepp / Erlend Štaub

„Meie eesmärk on lihtne – kutsuda inimesi üles märkama ja tunnustama rohkem neid, kes meid erinevates kohtades teenindavad, olgu kohvikus, restoranis või kaupluses,“ rääkis Cafe Lyoni juhataja Iivi Saar. „Mõnikord piisab ainuüksi naeratusest ja sõbralikust tänust hea teeninduse eest, et teha meel rõõmsaks nii teenindajal kui ka iseendal. Sageli, kui olen kohvikus kohal, täidan ka ise teenindaja rolli – see hoiab mind külastajate ootustega kogu aeg kursis.”

Maris Järva / Promo

„Kahel eelmisel aastal sai meie algatatud kampaania palju positiivset tagasisidet – kliendid olid elevil nähes kohvikuleti taga tuntud inimesi ning staarid omakorda nautisid tavapärasest erinevat rolli ning kogemust, mille nad klienditeenindajana said,“ rääkis Iivi Saar. „Eesti staarid on rahvale omad ja inimesed tahavad nendega suhelda – näost näkku. See tekitab elevust ja toob äratundmisrõõmu. Kuuldavasti said meie uued teenindajad klientidelt hea teeninduse eest ka kopsaka jootraha, kuid kui palju, seda ei oska ma täpselt öelda – selliseid asju juhatajale ei räägita!”

Laura Põldvere/Foto Tairo Lutter/

„Teenindajaid tuleb väärtustada, sest väga raske on iga päev olla rõõmsameelne, kuid just see on hea teenindaja märksõna,“ rääkis Uku Suviste, kes asub Cafe Lyonis tööle järgmisel neljapäeval. „Olen ise kunagi koolipõlves ühe päeva teenindaja olnud ja näinud, kui palju on ebaviisakaid inimesi. Lõpuks otsime kliendina restoranist positiivseid elamusi, mida ilma rõõmsameelsete klienditeenindajateta kindlasti ei saaks."

Uku Suviste raadios MyHits / MyHits

Näitleja ja blogija Grete Klein, keda võib Cafe Lyonis kohata teisipäeval, otsustas kampaanias osaleda kuna see tundub talle põneva väljakutsena. Saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ 2016. aasta võitja Kalle Sepp, kelle „tööpäev“ Cafe Lyonis on reedel, rõhutas samuti, et talle meeldivad uued väljakutsed ning see on põhjus, miks ta projektile jah-sõna andis. „Mulle tundus, et on huvitav teenindaja ametit proovida, varasemast ajast mul teenindajatöö kogemusi ei ole. Loodan väga, et kliendid jäävad mu tööga rahule,“ märkis Kalle Sepp.

„Kohtle teenindajat nagu staari“ 2017 toimub 9.-13. jaanuarini kell 9.00-10.00 kohvik-restoranis Lyon Õismäel, aadressil Meistri 22.

Osalejad on:

Esmaspäeval, 9. jaanuaril Maris Järva, Sky Plusi hommikuprogrammi saatejuht

Teisipäeval, 10. jaanuaril Grete Klein, näitleja „Padjaklubi“ seriaalis ja Laura blogi pidaja

Kolmapäeval, 11. Jaanuaril Laura Põldvere, laulja

Neljapäeval, 12. jaanuaril Uku Suviste, laulja

Reedel, 13. jaanuaril, Kalle Sepp, „Su nägu kõlab tuttavalt“ võitja 2016, tantsija ja õhtujuht „Starlight“ kabarees, laulja.

Varasematel aastatel on kampaanias osalenud Birgit Sarrap (Õigemeel), Ženja Fokin, Urve Palo, Getter Jaani, Kristjan Hirmo, Saara Kadak, Cool D, Yoko Alender, Elina Born.