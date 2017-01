49-aastane Nicole Kidman loodab sel aastal beebiootele jääda

49-aastasel näitlejannal on 25-aastane tütar Isabella ja 21-aastane poeg Connor, kelle ta adopteeris eksabikaasa Tom Cruise'ga. Pärast kantrilaulja Keith Urbaniga abiellumist sünnitas ta tütre Sunday Rose'i, kes on nüüdseks kaheksane. Tal on ka surrogaatema abil ilmale tulnud viieaastane Faith. Nüüd soovib Kidman veel ühte last.

«Kui mõelda kõigele, mis mu elu juhtunud on, siis emaksolemine on kõigest ülevam - see on muutnud kõik ja teinud kõik paremaks. Mul on veel imetilluke lootus, et sel aastal juhtub minuga midagi,» ütles Kidman.

«Me Keithiga sooviks väga veel lapsi saada. Mu vanaema sünnitas mu ema 49-aastaselt. Ma oleksin rohkem kui õnnelik ja tervitaksin seda avasüli,» rääkis näitlejanna võimalikust beebiootusest.