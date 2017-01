Liis Lemsalu ning Daniel Levi kampaaniast «Elu võimalus»: suurepärane võimalus kogeda absoluutselt kõike

Kampaania «Elu võimalus» esindusnäod on tuntud ja armastatud muusikud Liis Lemsalu ning Daniel Levi, kelle sõnul on tegemist väga toreda ettevõtmisega ning nad kutsuvad kõiki kampaaniast osa võtma!

Danieli sõnul on auhind – ülesastumine «Eesti laul 2017» finaalkontserdil Saku Suurhallis – magus suutäis ning Liis leiab, et seesuguse põneva, kuid närvesööva teekonna alguses on võiduga kaasnev meediakoolitus eriti oluline. Ka temal endal oleks algusaastail olnud vaja juhendamist, kuidas meedia tähelepanuga hakkama saada.

Suurejooneline «Elu võimalus» kampaania algab täna ning oma avaldus on võimalik esitada SIIN kuni 29. jaanuarini.