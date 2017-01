SEE ON SINU VÕIMALUS: võta osa Elu24 staarikampaaniast ning esine «Eesti laulu» finaalkontserdil!

See pole veel muidugi kõik! Võitjaga viiakse läbi meediakoolitus, mille raames saab ta põhjaliku ülevaate meediaga suhtlemisest: kuidas anda intervjuusid nii telele, raadiole kui kirjutavale pressile. Lisaks läbib tulevane staar häälekoolituse ning palju muud olulist, millega tulevikus iga päev kokku peab puutuma. Võitjat toetatakse ka ulatusliku PR-kampaaniaga, kus on võimalik oma õpitud oskused kohe proovile panna.

Muidugi aidatakse võitjat ka igasuguse muusikalise ettevalmistuse ning stilistikaga. Lisaks seisab kuni «Eesti laulu» finaalkontserdini võitja kõrval mentor.

Kampaanias osalemine on lihtne – kui sa oled vähemalt 16-aastane, siis laadi üles oma laul Youtube'i keskkonda ning täida ära elu24.ee/eluvoimalus lehel olev ankeet ning lisa sinna oma video link.

Videoklippe saavad osalejad üles laadida kuni 29. jaanuarini. Peale seda läheb lahti suur rahvahääletus, mille põhjal selgub 3 kõige rohkem hääli saanud videoklippi. 3 finalisti seast valib Elu24 ja Eesti Laulu žürii välja ühe õnneliku, kes kogu eespool välja toodud paketi võitjaks osutub!

Kampaania esindusnäod on Eesti rahvale tuntud ja armastatud muusikud Liis Lemsalu ning Daniel Levi.

Daniel sõnas, et selletaoline kampaania on ideaalne võimalus ka neile, kes saatsid oma demo «Eesti laulule», kuid ei pääsenud edasi, nii on ikkagi võimalus suurele lavale jõuda.

Liis tõi välja, et meediakoolitus, mis on osa kampaania võidupaketist, on alustavale muusikule väga oluline. Nii igatses näiteks ka Liis oma karjääri algusaastail millegi sellise järele.

Mida sa veel ootad!? Laadi oma video üles ja võta suund suurele lavale!