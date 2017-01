Miks kustutas Lindsey Lohan kõik oma Instagrami postitused?

Ka Lohanilt endalt oli võimalik kommentaar saada ning naise lausus, et tal on 2017. aasta osas suured ootused ning ta on väga põnevil, tema elus on algamas uus peatükk.

Lindsay Lohan / Instagram

Lindseyl on selja taga väga värvikirev aasta. Möödunud sügisel lõppes tema väga tormiline suhe venelasest Egor Tarbasoviga. Samuti on ta Internetti üles riputanud kummalise sisuga luuletusi ning andund erinevaid aktsente kasutades intervjuusid.

Lindsay Lohan ja Egor Trabasov / Scanpix

Väike «aeg maha» ei teeks kunagisele lapsstaarile vast paha!