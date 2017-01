Kaunis tennisist saab hobide tõttu tapmisähvardusi

Hiljuti tunnistas 22-aastane tennisekaunitar, et kõikide võimaluste ära kaustamine, mida ta karjäär talle pakub, ei ole aga kõigile meelt mööda. Austraalia väljaandele WA Today antud intevrjuus paljastab Bouchard (WTA. 46), et on saanud seetõttu isegi tapmisähvardusi.

Ein von Genie Bouchard (@geniebouchard) gepostetes Foto am 19. Nov 2016 um 13:42 Uhr

2014. aastal tennise maailma edetabelis viiendat kohta hoidnud noor naine tõdeb siiski, et ei jahi kuulsust taga, vaid naudib võimalusi, mida ta töö talle pakub. «Tennis on minu jaoks muidugi number üks, mitte fotosessioonid,» lausub naine ning lisab, et kui inimesed on tema peale kadedad, siis järelikult on ta millegagi hästi hakkama saanud.