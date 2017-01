Mihkel Raud puhkes maailma suurimal tehnoloogiamessil nutma

«Ma seisan keset Las Vegase Convention Centerit ja puhken sõna otseses mõttes nutma, sest mind ümbritsevad tuhanded asjad, millest ma reeglina öösiti vaid und näen,» kirjutab Mihkel Raud oma blogis.

«CES on tõesti pirakas, üritused ning väljapanekud katavad pea tervet linna, kolme epitsentriga Las Vegase Convention Centeris, Sands Expos ja Venetiani hotellis. Siin on kõike, mida inimmõistus elektroonikaga suudab seostada: arvutid, telefonid, kõrvaklapid, robotid, nutiprillid, mängukonsoolid, CD mängijad ja isegi lihtlabased pikendusjuhtmed.»

Mihkel Raud kirjutab, et droonide jaoks on CESil eraldi tsoon. «Droonid on jätkuvalt tehnoloogiahullude lemmikud ja nendega on CESil keeruline mitte vastu pead saada.»

«Kõige praktilisem - kui ehk mõningast kurvastust tekitav - droon on siin kahtlemata PowerRay nimeline gadget. Põhimõtteliselt on tegemist veealuse drooniga, mis peaks aitama kalameestel kindlaks teha, kus kalad asuvad. Paaritad junni oma telefoniga, saadad vee alla ja näed reaalajas, kus millised kalad on ja kus kalu pole. Istud jääaugu ääres kummulikeeratud ämbri otsas ja vahid oma mobiiltelefoni.»

