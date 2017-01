Ülipõnev «Sherlock» alustab uut hooaega

Sherlock on tagasi kolmes uues seikluses, mis pakuvad naeru, pisaraid, vapustusi, üllatusi ja erakordseid juhtumeid. Sherlock naaseb Inglismaa pinnale just hetkel, kui doktor Watson ja Mary valmistuvad lapse sünniks. Neljanda hooaja avaosas otsib Sherlock, kus võiks aset leida Moriarty rünnak teisest ilmast.

Scotland Yardil on küll käsil segane juhtum, kuid Sherlockit vaevab hoopis üks pealtnäha tühine asjaolu. Miks näeb keegi vaeva endise peaministri piltide hävitamisega? Kas tegutseb mingi hull või on eesmärk hoopis hämaram ja seotud Mary Watsoni minevikuga? Need küsimused saavad üllatavalt põneva vastuse.

Menusari «Sherlock» on ETV ekraanil alates 8. jaanuarist pühapäeva õhtuti kell 22.00 ning kordust saab näha laupäeva hilisõhtul. Sarja saab ETV kodulehel vaadata Eesti territooriumil seitsme päeva jooksul pärast eetrisolekut.