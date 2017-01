SEB pank hakkab nõudma ligipääsu klientide telefoni kontaktiloetelule

Alates 1. märtsist hakkavad SEB pangas kehtima uued internetipanaga kasutamistingimused. Muuhulgas seisab tingimustes kirjas, et lisaks kliendi andmetele on pangal õigus ligipääseda ka kliendi telefonis olevate kontaktide andmetele (telefoninumbrid, e-posti aadressid jne).

Kui klient peaks andmete jagamisest keelduma, ei saa ta rakendust kasutades mobiilinumbri alusel makseid teha.

SEB Balti divisjoni e-panganduse juht Ragnar Toomla ütleb, et andmeid töödeldakse anonüümsel kujul ning neid ei säilitata. Taoline nõue on aga mobiilirakenduse puhul vajalik selleks, et klient saaks teha makseid mobiilinumbri alusel. Kui klient andmete jagamisest keeldub, saab ta läbi rakenduse ka edaspidi makseid teha, küll aga kontonumbri alusel. Andmeid jagades saab klient aga maksesaaja valida kontaktide hulgast.

