Elu24 esitleb! Homme toimub Daniel Levi uue singli "All I Need" esitlus ja sinna on kutsutud KÕIK inimesed

Singli esitlusel räägitakse uuest laulust ja selle kirjutamisest, toimub loo "All I Need" esimene live-esitus ja sellele kõigele lisaks saavad kõik otseülekande vaatajad osaleda esmakordselt Daniel Levi smuuti challengeis! Kohtume laupäeval kell 17:25 juba otse-eetris!

"All I Need" on Daniel Levi kõige värskem sound ja kõige uuem lugu. See on juba mitmes lugu, mida Daniel ja Ago Teppand on koos kirjutanud ("On&On", "I Remember U"), aga ometi esimene, mis osaleb Eesti Laulul. Laul on inspireeritud Danieli venna Joshua ja tema pruudi Anetti kohtumisest ja räägib sellest, kuidas kvaliteet trumpab üle kvantiteedi - vahest piisab ka ühest sõnast või hetkest, et saada kustutamatu mälestus. Eriliseks teeb see asjaolu, et Eesti Laulu laval on mõlemad inimesed, kellest laul jutustab.

Kohtumiseni Elu24s kell 17:25!