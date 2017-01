Ohhoo! Legendaarse saate «Tantsud tähtedega» seni viimane hooaeg naaseb ekraanile

Tänasest elustub Kanal 2 ekraanil glamuurne tantsusaade, mis ka nüüd, aastaid hiljem pakub põnevat kaasaelamist ja glamuurset tähesära.

«Tantsud tähtedega» viienda hooaja staarideks tantsupõrandal on Jan Uuspõld, Stig Rästa, Anna Levandi, Getter Jaani, Andres Anvelt, Veronika Portsmuth, Kati Toots ja Ott Väli.

Kuigi suursaade on kirgi kütnud selle esimesest hooajast saati, pakub just viies hooaeg omalaadset ajaloo ilu. Nii tõi «Tantsud tähtedega» viies hooaeg kokku muusik Stig Rästa ja Karina Vesmani ning Getter Jaani ja Ott-Sander Palmi. Muutunud on palju teistegi tantsustaaride elus, näiteks on toonane Riigikogu liige Andres Anvelt täna siseminister.

Tantsusaate viienda hooaja juhtideks on Liina Randpere ja Mart Sander. Žüriis on saatest saatesse Merle Klandorf ja Jüri Nael, kuid kolmanda hindaja koha võtab igas saates sisse kuulus külaline.

«Tantsud tähtedega» viienda hooaja avasaade on Kanal 2s täna kell 21:30, kohe pärast komöödiasarja «Köök».