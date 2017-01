Täna on kolmekuningapäev, mil katoliiklastel ja luterlastel lõpeb jõuluaeg

Lääne kristlike allikate teatel läksid kolm hommikumaa tarka just sel päeval jõululapse Jeesuse kui maailma päästja juurde ning selle tõttu kannab päev nime kolmekuningapäev.

Paavst suudlemas Jeesuse kuju jalgu / Tiziana Fabi/AFP/Scanpix

Nad tõid talle kalleid kingitusi nagu kulda, viirukit ja mürri.

Jeesus oli sündinud umbes kaks nädalat tagasi tallis, kuhu Maarja ja Joosep olid teel Petlemma varju otsinud.

Matteuse evangeeliumi kohaselt ilmus kolmele teadjamahele ingel, kes teatas, et Petlemma lähedases tallis sündis maailma päästja.

Lisaks kolmele kuningale käisid Jeesust tervitamas veel teised, kelle seas oli nii vaeseid karjuseid kui jõukaid kuningaid.

Kolmekuningapäevaga lõpeb ametlikult jõuluaeg, kiriklikud pühad, mis on enne lihavõtteid, loetakse jõulujärgse aja pühadeks.

Täna toimuvad maailma paljudes katolike kirikutes missad, millega tähistatakse kolme targa saabumist Jeesuse juurde.

Missa toimus ka Vatikanis Püha Peetruse basiilikas, kus selle viis läbi paavst Franciscus.

Paavst Franciscus kolmekuningapäeva missal / Tiziana Fabi/AFP/Scanpix

Kolmekuningapäeva missa Püha Peetruse basiilikas / Tiziana Fabi/AFP/Scanpix

Samas õigeusukirikutes saab nüüd jõuluaeg alguse, kuna seal on kasutusel Juliuse, mitte Gregoriuse kalender. Kahe kalendri päevade nihe on 13 päeva ehk õigeusklikel on pühad umbes kaks nädalat hiljem kui katoliiklastel.

Õigeusu jõuluaja algusega seostub pühitsetud vesi ja veega pühitsemine, kuna õigeusu kohaselt ilmutab Jumal end siis kolmainsuses.