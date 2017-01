Kuula: Grete Paia avaldas enda kirjutatud singli “Öö meid saadab veel”

ETV ja Kanal2 aastavahetusprogrammides avalöögi saanud 2017. aasta singel ilmub täna ametlikult Youtube´s ja jõuab järgmisel nädalal raadiojaamadesse ja kõikvõimalikesse muusika digikanalitesse.

Grete Paia sõnul valmis lugu tegelikult juba neli ja pool aastat tagasi algselt ingliskeelsena. "Tol hetkel libises see kuidagi sahtlisse, jäi ootele… ei olnud nagu õige aeg selle laulu jaoks. Küll aga taasavastasin loo möödunud aasta kevadel ja hakkasin vana hea tuttava Priit Uustulndiga selle kallal koheselt nokitsema," rääkis Paia.

"Olen pigem suvearmastaja… ning minu jaoks on just see lugu selline, mis toob killukese suve praegusesse külma ja pimedasse talve. "Ööloomana" on mind alati paelunud öine linn oma müstilise iluga. Usun, et pea igaühel on olnud niisugune suveromanss või seiklus, mis jääb teda igavesti saatma. Olgu tegemist esimese armumise või millegi pöörasemaga."

Eelmisel aastal osales Grete Sven Lõhmuse looga "Stories Untold" Eesti Laul 2016. finaalis ja tema seni menukam lugu "Päästke noored hinged" ametlik YouTube klipp jõuab lähiajal 2 miljoni vaatamise klubisse.

Kuidas uus lugu meeldib?