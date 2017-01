Video: nipp, mille abil saab ennetada huulepulga jälgi klaasil

Lehekülje The Gloss toimetaja Elizabeth Licata demonstreerib Instagrami videos, kuidas klaasil saab huulepulgajälgi ennetada.

Licata näitab, et huulevärv ei jää klaasile, kui joomiskohast keelega üle tõmmata ja see on märg.

Licata sõnul sai ta sellest hiljuti teada, kuid ta sõber olevat kasutanud seda aastaid.

Huulevärvi ennetamise taga on lihtne keemia: vesi ja rasv ei segune ning seega ei jää ka jälgi. Huulepulk sisaldab kas vaha, õli või rasva ja seega ei jää märja pinna külge.

See on igaühe otsustada, kas tõmbab keelega enne joomist üle klaasi serva või mitte.