Kitarristi kaotanud rokksümbol Status Quo esineb oma viimase elektrilise tuuri kontserdiga Eestis

Nordea Kontserdimajas esinev Status Quo väisas viimati Eestit kümme aastat tagasi esinedes Haapsalus 10 000-pealisele publikule. Rokklegend on karismaatilise artistina ja kümnete hittlugudega üks enim nõutud live-bände.

The Last Night Of The Electrics tuur paneb punkti rokkansambli elektrikitarridega kontsertide ajastule. Bänd ise on öelnud, et kui nad veel esinevad, siis ainult lihtsamas akustilises versioonis. Eestisse võetakse kaasa kogu heli- ja valguspark, millega üle Euroopa tuuritatakse.

Status Quo kuulsad lood nagu «Whatever You Want», «Rockin' All Over The World», «In The Army Now» ja paljud teised kuuluvad maailma rokkmuusika kullafondi ning on bändile kindlustanud aukoha ajastu menukaimate lugude tipus.

Status Quo on üks vanemaid tegutsevaid bände tänapäeva muusikaajaloos. Ansambel loodi 1962. aastal ning alates 1967. aastast kannab ta Status Quo nime. Rohkem kui keegi teine, nimelt 60 looga, on Status Quo kõigi aegade hitiliider Suurbritannia edetabelites, edestades sellega kõiki teisi ikoonilisi suurnimesid, muuhulgas isegi The Beatles’it. Status Quo on ka ihaldusväärse Brit Awardi «Väljapaistvate saavutuste eest» laureaat.

Suurem tuntus saabus bändi õuele 1970ndate keskel hitiga «Rocin' All Over The World» ning kinnistus massiliselt 1986. aasta megahitiga In The Army Now. Viimane on üks enim müüdud singleid kogu Inglismaa ajaloos.

Lisaks istekohtadele müüakse fännidele ka 300 seisukohta vahetult Nordea lava ees.

Status Quo kitarrist Rick Parfitt suri 68-aastaselt, kui viidi 22.detsembril haiglasse, põhjuseks õlavigastuse järgne infektsioon. Muusik oli alustamas soolokarjääri ning plaanis oli välja anda elulooraamat. Suvel sai Parfitt südamerabanduse ja seejärel andis muusik teada, et loobub Status Quoga tuuritamisest.