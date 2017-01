Washington Post Express tegi esikaanel totaalse apsaka

Expressi põhilugu rääkis naiste õigustest ja naiste poolt korraldatavast protestimarsist, mis leiab aset päev pärast Donald Trumpi presidendiks saamist, edastab news.com.au.

Esmapilgul ei ole aru saada, et Expressi esikaanel midagi valesti oleks, sest silma ei jää ühtegi kirja- ega loogikaviga. Tähelepanelikud vaatlejad märkasid siiski, et lehes on juttu naistest, kuid sümboliga viidatakse meestele.

Roosakates toonides esikaanel on naistest moodustatud soosümbol, mis selle väljaande arvates viitas naistele, kuid tegemist oli veaga, sest noolega rõngas on meeste sümbol. Naisi kujutaval sümbolil on rõnga all rist.

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et Express tegi soole viitava sümboliga vea.

«Kas see on meedia suurim möödapanek? » küsis üks kommenteerija.

Teine lisas, et kuidas see sai juhtuda, sest ajakirjanikud peaksid olema keskmisest intelligentsemad.

Leht edastas vabanduse, et nende esikaanel oleva sümboliga tegid nad vea, kasutades naistest rääkiva loo illustreerimiseks mehele viitavat sümbolit. Nad lisasid juurde esikaane pildi, millel on naiste sümbol.

Sotsiaameedias lisati siis, et arvatavalt vallandati selle pildi teinud kujundaja ning tema asemele võetakse uus inimene tööle.