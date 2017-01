Video: Saksa Langeoogi saarele saabusid lihavõtted vara, sest rannalt leiti tuhandeid üllatusmunasid

Nii Saksa kui teiste riikide meedia teatel asusid kohalikud randa munadest, mida on kilomeetrite ulatuses, koristama ning eriti aktiivsed on lapsed, kuna nad saavad endale tasuta mänguasju.

«Koristame randa neist üllatusmunadest, kaasasime ka lapsed, kes on juba munasid korjanud mitmeid kotitäisi,» teatas kohaliku lasteaia töötaja Sabine Birkfeld.

Arvatakse, et need üllatusmunad pärinevad mõnelt kaubalaevalt, mis oli teel Saksamaal Bremenhaveni sadamasse. Kuna munade sees olev kasutus- ja ohtustekst on vene keeles, siis oletatavalt oli nende munade lõppsihtkoht Venemaa.

«Esmalt arvasime, et keegi tahtis meid ülatada, kuid siis saime aru, et tegemist on paraja peavaluga, kuna neid on tuhandeid ning rand vajab koristamist,» sõnas Lengeoogi juht Uwe Garrels.

Kohalik politsei teatas üllatusmunadest Twitteris.

«Kaubaleva lastist sattusid üllatusmunad merre ja tormilained kandsid nad rannale. Rannal on mitutuhat üllatusmuna, mis on vaja kokku korjata,» teatas politsei.