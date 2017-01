Vau, milline naine! Eesti muusik veab kuulsust koguvas videos kolme last läbi lume ja tuisu

Hoolimata sellest, et video pealkiri on «aasta isa kandidaat», veab läbi lumetormi lapsi hoopis tragi ema, kes on tuntud kodumaine 24-aastane tšellist, «Klassikatähtedest» tuntud Silvia Ilves.

«Hmm, ma hea meelega loovutaks «aasta isa» rolli ikka meesterahvale... Ega ma siis iga ilmaga ballikleidiga õue lähe!» teatas naine Facebookis, et läbi lume rühib kolme pojaga hoopis tema.

Silvia Ilves / Krõõt Tarkmeel/Krõõt Tarkmeel Photography

«Ma tahan kõike teha koos lastega ja lundki on ju nii harva – ikka läheme koos poodi,» kirjeldab Silvia Õhtulehele, miks ta läbi hangede trügis.