Kõrv peale! Number Ö avaldas Eesti esimese akustilise räpialbumi ja selle pealt esimese singli

Vokalist Isand Karp räägib Everlast’i kandadele astumisest järgmist: «Kaks aastat tagasi lükkasime esimest korda naturallidelt tolmu maha, lammutasime trummid algosadeks ja haarasime nurgast lõõtsa, et NUMBER Ö hitid uues kuues sõpradeni tuua. Nüüdseks oleme päris mitu täismaja lõõtsalive teinud ja iga kord on meeleoluka räpisimmani eest õlale patsutatud ning plaati küsitud. Eelmisel suvel avaldatud nelja looga EP sai kiirelt läbi müüdud ja otsustasime, et ei hakka kordustrükki tegema. Salvestasime hoopis mõned lood lisaks – kokku 13 – ning andsime kogu kompoti täispika plaadina välja.»

Koos plaadiga ilmumisega tulistas NUMBER Ö välja ka singli «Ühel heal päeval», millele on oma hääle laenanud naistebändi G.O.S.H. bassimängija Elis Branno. «See on esimene kord, kui me oma loomingus külalisvokaali kasutasime,» räägib trummar P. Jaan ja lisab: «Ühel Tallinna live’l laulis rahva seas keegi nii kõva häälega kontserdi viimast lugu kaasa, et see kostus lavale. Nägu sai kiirelt tuvastatud ning õnneks osutus selleks juba eelnevalt tuttav Elis. Meil oli akustilisi lugusid salvestades juba algselt visioon, et mõnes loos võiks ka naisvokaal kõlada. Peale seda live polnud enam küsimust, mis palas ja kes võiks kaasa laulda.»

NUMBER Ö värske plaat «PÕHUPUNK» on juba eelmise aasta lõpust täies pikkuses kuulatav bändi ametlikust YouTube kanalist ning nüüd ka kogu oma ilus pressitud CD-le. Kel füüsilise ketta soovi, andke endast märku NUMBER Ö Facebooki lehel või kirjutage oma soovist otse bändile aadressil numberobande@gmail.com. Joonistada võib ka!