5-liikmeline indie-pop löögirühm Steps to Synapse avaldas uue singli

Steps to Synapse muusika sobib nii pidutsemiseks kui ka sõbra õlal nutmiseks. Eestis on esinetud suurimates kontsertpaikades – Sinilind, Von Krahl, Punane Maja, Kultuuriklubi Kelm jne. Tegemist on muusika-junkiedega. Viieliikmeline bänd on välja andnud ühe EP «Desires» ning teeb prooviruumis tööd esimese kauamängiva salvestamiseks.

Nende uus singel «Take Me Home» kõlab nagu gin-toonik, mis on klaasi valatud vahekorras 1:1. Võttes esimese lonksu, kõditab gin sinu kurku ning keha soojeneb üles, puusad hakkavad nõksuma ning suunurgad tõusevad. Sa oled kuskil klubis ning päris täpselt aru ei saa, miks sa siin oled, aga sa näed «Ilusat-Helenat» ning ei suuda ennast enam taltsutada.

Kõlab põnevalt!