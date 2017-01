Triin Ruumet: «Päevad, mis ajasid segadusse» keskendub neile, kellele meeldis Nancy

«Ma ei saanud päris pikalt üldse aru,» tõdes ta ja lisas, et kriitikute soosing on olnud ühest äärmusest teise ning tänaseks on tagasiside muutunud pigem positiivsemaks.

Ruumet tõi välja, et publikupoolne tagasiside on suures osas olnud positiivne, kriitilisi nooli on tulnud vaid autospetsialistide poolt, vahendab ERR.

«Nad ei ole vahel rahul olnud mingite autode aastakäikudega, siis ma vabandan,» sõnas Ruumet ja selgitas, et peamiselt keskendub «Päevad, mis ajasid segadusse» neile, kellele meeldis Nancy.

«Ma ise olen väga suur Eesti 1990. aastate muusika austaja, aga teistmoodi ei saagi, sa pead armastama seda, et sellist filmi teha,» ütles ta.