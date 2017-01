Marion Cotillard soovitab: nii saad mehed endale silma vaatama

Humoorikas klipis toob prantsuse näitlejanna välja kurva levinud tõe, et naistel on end töökeskkonnas raskem kehtestada kui meestel. Tihti tuleb selleks, et ära teenida meeskolleegide austus, minetada oma naiselikkus.

Cotillard reklaamib aga vaimukas klipis turule tulnud geniaalset toodet «Tittaes», mida kasutades vastassugupoole pilk naise ninast allapoole enam kindlasti ei lange.

Heida pilk peale! Kas läheks ka sul vaja?