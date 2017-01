Istanbuli ööklubiründaja on uiguur

Türgi politsei otsb seni rünnaku taga olevat meest, kelle tõttu kaotas elu 39 ja sai vigastada ligi 70 inimest, edastab The Guardian.

Istanbuli Reina ööklubi juures mälestatakse hukkunuid / OZAN KOSE/AFP/Scanpix

Türgi asepeaministri Veysi Kaynaki sõnul on juhtunuga seoses peetud kinni umbes 36 inimest, keda kahtlustatakse ründajaga seotuses ja tema abistamises.

Politsei andmetel ei ole Reina ööklubis tuilistanu välismaale põgenenud, vaid ta peidab end seni Türgis.

«Terroristi isik on kindlaks tehtud ja meile on teada ka ta võimalik asukoht. Tegemist on Islamiriigiga seotud mehega, kes on kogenud džihadist,» lisas Kaynak.

Istanbuli ööklubi rünnakus kahtlustatav mees / HO/AFP/Scanpix

Nimetatud isik tulistas uusaastaööl Istanbuli Reina ööklubis autiomaatrelvast, ta viskas hoonesse ka suitsugranaate, mis võimaldusid tal peituda ja oma relva uuesti laadida.

Suitsu tõttu tekkis ööklubis olnutel petlik pilt, et on mitu ründajat.

Türgi politsei otib ründajat kogu riigist, eile peeti rannikulinnas Izmiris kinni 20 kahtlusalust, kes on pärit Kesk-Aasiast ja Põhja-Aafrikast. Nende juurest leiti võltspasse, mobiiltelefone, öövaatamise prille ja GPS seadmeid.

Türgi meedia kirjutas viitega võimudele, et Istanbulis veresauna korraldanu on Kõrgõzstanist pärit uiguur. Uiguurid on uurim turgi rahvas Hiinas Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas, kuid uiguure elab ka Kasahstanis, Kõrgõzstanis, Mongoolias, Türgis, Afganistanis ja veel mitmes Kesk-Aasia piirkonnas. Nad on moslemid.

Istanbuli ööklubirünnaku eest võttus vastutuse Islamiriik, mille teatel pandi rünnak toime kättemaksuks, kuna Türgi osaleb Islamiriigi vastastes rünnakutes Süürias.