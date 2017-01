Sketšid BBC moodi: koduperenaised Islamiriigis

Komöödiaklipid, mis on mõeldud ISISe elustiili ning -filosoofia pilamiseks, ei ole mitte kõigile meeltmööda.

«The Real Housewives Of ISIS» tegijad on saanud inspiratsiooni samalaadsetest USA sarjadest, kus kajastatakse rikaste eeslinna koduperenaiste igapäevaelu.

Brittide tehtud show Islamiriigi koduperenaistest kajastab aga nende igapäevaelu ning muresid enesetapuvestide, mitme naise pidamise ning sotsiaalmeedia seltsis.

Sketšide ühe mahlakaima näitena tuuakse välja lõik, mil üks naistest lausub, et ürituseni, mis hõlmab endas kellegi pea maha raiumist, on jäänud vaid kolm päeva ning ta ei tea siiani, mida selga panna. Lisaks visatakse nalja selle üle, milline elukorraldus Islamiriigis valitseb. «Kõik on siin täpselt nii nagu need mehed mulle Inteneti jututoas lubasid,» lausub naine, kes pommitamise tagajärjel tekkinud prahti kokku pühib ning rõõmsameelselt lisab, et endises kodukohas Birminghamis ei tulnud tal midagi sellist näiteks kunagi teha.

Paljud televaatajad on klipid aga äärmiselt maitsetuks tituleerinud ning leiavad, et sellega solvatakse hoopis inimesi, kes terroristide käe läbi surnud on ning luuakse juurde moslemite suhtes tekkinud eelarvamusi.

Samas leidub aga palju neid, kes raskekoelise huumori siiski läbi on hammustanud ning leiavad, et taoline terroristide ning radikaalse elustiili pilamine on just nimelt positiivne ja hea näide sellest, kuivõrd kauge Islamiriik enda kehtestatud reeglitega tegelikust islamist on.

Lähemalt loe vastuolulise sarja kohta siit.