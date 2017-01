Sõõm viina toonikuga oleks võinud naise tappa

35-aastasel naisel diganoositi 2009. aastal haruldane trombootiline mikroangiopaatia, mis tekkis toonikus leiduva hiniini, mis on kiinapuu koores leiduv alkaloid, tõttu, edastab Live Science.

Naist ravinud Oklahoma ülikooli arsti James George’i teatel tekib see haigus ootamatult nagu oleks piksetabamuse saanud.

Naist tabas haigushoog, kui ta sõitis oma töökoha peolt koju, tal tekkisid külmavärinad, lihavalu, uimasus ja kõhukrambid. Kodus olles mõõtis ta oma kehatemperatuuriks 38,9-kraadi.

Järgmisel päeval ta haigus süvenes ja ta viidi haiglasse. Arstid kahtlustasid, et naisel on gastroentriit, nad andsid talle ravimeid ja saatsid kodusele ravile. Paar päeva hiljem oli ta haiglas tagasi, kuna tal olid tugevad valud ja ta ei saanud urineerida. Uurimine näitas, et tal oli tekkinud raske neerukahjustus.

Siis saadi aru, et tal on trombootiline mikroangiopaatia, kuid selle tekepõhjus jäi esialgu selgusetuks.

Arstid kahtlustasid, et naine on saanud bakteriaalse nakkuse, mis võib olla üheks tekkepõhjuseks, kuid see ei leidnud kinnitust. Teada on, et ka hiniin võib seda haigust tekitada ja nad küsisid naiselt, kas ta on hiniinitablette võtnud või toonikut joonud. Naine eitas mõlemat.

Naise teatel võttis ta kontoripeol lonksu lahjendatud viina, kuid pärast seda jäi haigeks. Siis oli arstidel selge, et naise joodud viinas oli toonikut, mis sisaldas haiguse tekitanud hiniini.

Arstide teatel tekivad hiniinist tingitud trombootilise mikroangiopaatia puhul organismis antikehad, mis hakkavad organismi «sissetungijaks» pidama. Tavapäraselt on need antikehad inimorganismis magavas olekus.

Kuid kui inimene tarbib hiniini, siis need aktikehad aktiveeruvad ja muudavad oma kuju, hakates ründama keha terveid rakke, tuues kaasa raske haiguse.

Kui hiniin kehast kaob, muutuvad need antikehad taas «magavateks», kuid organismi kahjustused ei pruugi paraneda ega kaduda.

«Hiniinist tingitud trombootilise mikroangiopaatia puhul liigub kehas nagu tornaado, mis kõike oma teel lõhub ning pärast seda kulub üks kuu, et puhastada,» selgitasid arstid.

Ekspertide sõnul on neerud hiniini suhtes kõige tundlikumad ja võivad esimesena kahjustada saada.

Arst James George’ i teatel oli nimetatud naine 15 aasta jooksul tema 19. patsient, kellel tekkis hiniini tõttu trombootiline mikroangiopaatia. Naine sai kaks kuud neerudialüüsi ja hakkas paranema. Nüüd on juhtumist möödas seitse aastat, kuid neerukahjustuse tõttu peab ta jätkuvalt ravimeid võtma. Lisaks on tal vahel mäluga probleeme, kuna mikrotrombid tekkisid lisaks kehale ka ajus.