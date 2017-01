Grammy võitja ja house-muusika ristiisa Louie Vega esineb Tallinnas

Louie Vega on pika ja ülieduka karjääriga DJ ja produtsent, kes oma loomingus miksib edukalt kokku house´i, disco, salsa, afrobiidi, jazz´i, hip-hopi ja soul’i rütme. Oma äärmiselt kõrgete tehniliste nõudmistega ning oskustega peetakse teda underground maailmas üheks kõige säravamaks ja nõutumaks artistiks.

Vega sündis Bronxis ja on mänginud pea kõigis tuntud New Yorgi klubides, nagu Studio 54, Devil’s Nest, Hearthrob, Roseland ja Palladium. 1991. aastal liitus ta pigem peavoolu muusikat viljeleva Atlantic Recordsiga, ta karjäär sai hoo sisse koostööst hittloo «Ride on the Rhythm» produtseerimisest Marc Anthonyga.

2006. aastal võitis Vega Grammy Curtis Mayfieldi remixi eest «Superfly». Aasta hiljem tegi Vegale koostööettepaneku Cirque Du Soleil. Koos housemuusika bändiga Blaze loodi ainulaadseks sündmuseks lugu, mis kulmineerus «One Dream» esitamisega 70,000 inimese ja 145 miljoni televaataja ees Super Bowlil. Tema projekt Masters At Work on koos Vega lavapartneri Kenny Dope´ga üks olulisemaid nimesid house-muusika fännidele. Muuhulgas on ta produtseerinud sellistele maailmanimedele, nagu Michael Jackson, Madonna, Jamiroquai, Janet Jackson, Black Eyed Peas, Earth Wind & Fire.

Peosarja Disco Tallinn korraldajad on uhked, et on suutnud sellise maailmanime Eestisse meelitada. Üks tiimiliige, DJ Widenski kommenteerib: «Kui mõelda n-ö päris DJ-de ladviku peale, siis Louie Vega on seal figureerinud juba aastakümneid. Kahtlemata on väga suur nõudlus teinud ta Eesti väikese turu jaoks üsna kättesaamatuks, mistõttu on meil tohutu suur õnn ja rõõm näha teda lõpuks esinemas just meie loodud peosarja Disco Tallinn raames,» ning lisab, et kuna 24. veebruar on ju vaba, siis tuleb Louie Vega kontsert-peost kindlasti üks aasta alguse suurimatest pidudest.

Juba kaks aastat on Disco Tallinn andnud Widenski ja Tom Lilienthali juhtimisel Eesti meelelahutusmaastikule veidi teistsuguseid värve ning propageerinud uut ja vana disco´t uhkete esinejatega valdavalt teater NO99 kohvikus. Seni on sarja raames Eestis käinud näiteks Joey Negro, Kraak & Smaak, Rasmus Faber, Drop Out Orchestra.

Louie Vega esineb neljapäeval, 23. veebruaril Vaba Laval, Telliskivi Loomelinnakus, Telliskivi 60a, C1-hoones. Uksed avatakse kell 22.00. Piletid on alates 5. jaanuarist müügil Piletilevis ja Statoili teenindusjaamades kõikjal üle Eesti.