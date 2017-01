Vutiäss Raio Piiroja ekskaasa pihtimus lahutusest: mu maailm kukkus kokku

«Järgmine hetk, mida mäletan pärast lahutuspaberite kättesaamist, oli see, kui ärkasin vannitoavaibal kägaras, kõige noorem koer minu kaisus ja vesi voolamas,» kirjeldab Marje Piiroja (36) esimesi silmapilke oma uues, lahutusejärgses reaalsuses.

Naine tunnistab, et Raio on alati lapsi soovinud, aga tema ütles, et ei soovi üksi lapsi saada.

«Lisasin alati, et tema on kindlasti see inimene, kellega ma lapsi sooviksin, aga siis, kui ta on kodus,» meenutab Marje, et kui tema oli valmis järgmist sammu astuma, teatas mees, et nende abielu on läbi.

Endine vutiäss lahutas abielu ametlikult 2015.aasta suvel, uue aasta võttis ta vastu juba uue kallima, Anu Teppo, seltsis, kellega ka laps saadi. Loe pikemalt selle kohta Elu24st siin.

