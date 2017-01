Briti kuninganna oleks äärepealt Buckinghami palee juures maha lastud

90-aastane monarh ei anna tavaliselt oma õhtustest jalutuskäikudest kellelegi teada, vaid tõmbab mantli selga ja lahkub hoonest.

Elizabeth II vaatamas Buckinghami palee aknast / Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images/Scanpix

Üks anonüümseks jääda soovinud turvaja paljastas juhtumi, milles ta oleks kuninganna äärepealt maha lasknud.

Mees arvas, et selle aasta kevadel jalutusteel olnud naine, kes oli Buckinghami palee juures kella 3 ajal varahommikul, oli sissetungja ja röövel ning ta võttis isiku sihikule.

Turvaja hüüdis, et isik jääks seisma ja ütleks, kes ta on. Natuke aega oli vaikust ja siis kostus, et ta on Elizabeth II.

«Kurat võtaks, Teie Majesteet, ma oleksin Teid äärepealt maha lasknud,» teatas mees siis.

Turvaja sai siis aru, et tal ei sobi kuningannaga nii rääkida ja ta vabandas. Elizabeth II-le tegi mehe ehmatus ja sõnakasutus pigem nalja.

«Pole midagi, ikka juhtub. Järgmine kord helistan ette, et nüüd lähen aeda, siis ei pea mind maha laskma,» lausus kuninganna.

Kuid umbes sama lugu juhtus 2013. aastal ka Elizabeth II poja, prints Andrewga, kes samuti jalutas Buckinghami palees aias, olles mõttesse vajunud. Ka teda peeti sissetungijaks ja ta võeti kinni, kuid siis saadi aru, et tegemist on printsiga. Turvajate teatel nad vabandasid hiljem prints Andrew ees.

Politseivalve Buckinghami palee juures / Charlotte Ball/PA Wire/PA Images/Scanpix

Maailmas on aina enam terrorirünnakuid ja selle tõttu on ka Buckinghami palee julgeolekumeetmeid karmistatud. Samuti on isikuid, kes kas siis kihlveo tõttu või varguse eesmärgil on üritanud Buckinghami paleesse pääseda.

Briti kuningliku pere turvajate teatel oli üks sellistest kummalistest juhustest selle aasta mais, kui 41-aastasel Denis Hennessyl õnnestus ronida üle aia ja ligineda Buckinghami paleele eesmärgiga minna kuningannale külla.

Kui turvajad ta tabasid, küsis mees, et kas kuninganna ikka kodus on.