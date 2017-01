Video: Elina Born usub, et maailm peidab endas rohkem kui esmapilgul näeme

Täna varastel hommikutundidel oli raadios MyHits külas kuum lauljanna Elina Born, kes esitas Stig Rästa, Vallo Kikase ja Fred Kriegeri poolt kirjutatud lugu «In or Out». Lisaks võluvale loo live-esitlusele rääkis Elina intervjuus MyHits «Hommik» saatejuhtidele, et kuna lugu ise on energiline, siis visuaalne pool pigem juhindub mõttest, mille järgi vähem on rohkem.

Elina tõdes, et kuigi 2015. aastal Austrias toimunud Eurovisooni lauluvõistluselt on kaasa võetud palju kogemusi ja fänne, ei usu ta, et see annaks sel korral osalemiseks eelise teiste poolfinalistide ees. Loomulikult loodab Elina sama edu ja soovib Eestit uuesti esindama minna ning usub, et kõik on ette määratud.

Kuula Elina Borni imekaunist häält ja intervjuud ning vaata fotosid.