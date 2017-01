Hiinast startis rong, mis sõidab Suurbritanniasse

Rongil on umbes 4,6 miljoni euro eest Hiina kaupa, kaasa arvatud sokke, rõivaid, kotte ja kohvreid, mis on mõeldud Ühendkuningriigis müümiseks. Suurbritannia on kaheksas riik Euroopas ja London 12. Euroopa linn kuhu Hiina rongiga kaupa veab, edastab The Independent.

2014. aastat startis samasugune rong Hiinast Zheijangi provintsist Yiwust Hispaaniasse Madridi.

Selle kaubaveo taga on Hiina presidendi Xi Jinpingi initsiatiiv luua samasugune kaubatee nagu oli kunagine kuulus Siiditee, mis kulges Hiinast Vahemeremaadeni.

Hiina raudteefirma teatel aitab Ühendkuningriigiga transpordisideme loomine kaasa Hiina-Briti kaubandussuhete paranemisele.