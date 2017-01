Ketsiekspert Metsakutsu teeb puust ja punaseks! Kuidas ikkagi on õige tosse kanda?

Niisiis koostas ekspert Metsakutsu tossukandmise ABC, et me ei näeks vähemalt lollid välja, kui me seda trendikat tossupoosi hoiame.

1. SOKID JA TOSSUD

Esimene reegel selles maailmas – ole teadlik, mis kuradi sokk sul jalas on. Hellalt lihtne ju meeles pidada? Kui sul on super-mega-happy-värviline-hei-hoo-sokk, siis sul ei ole super-mega-happy-värviline-hei-hoo-toss. Või näiteks, kui sul on mustad püksid ja mustad tossud, siis sul ei ole valged sokid.

adidas PureBoostX tõi Eestisse ainulaadse silent-disco treeningu / Kersti Niglas

2. SOKID JA TOSSUD 2.0

Paljas pahkluu hea ketsiga on kõige lihtsam viis näidata, et sa tead, mis keiss on. Varsti on kevad, aeg madalaid sokke ostma minna.

adidas PureBoostX tõi Eestisse ainulaadse silent-disco treeningu / Kersti Niglas

3. PAELAD JA TOSSUD

Reegel, mille vastu eksivad ka kõige paremad: paelad peavad olema õige pikkusega. Kui sul on ägedad tossud, ilusa siluetiga ägedad tossud, maailma tipp disainerite poolt aastate jooksul väljatöötatud ilusa siluetiga ägedad tossud, siis sa ei seo neid paelu Hulk Hogani jõuga sinna tossu peale Universumi kõige suuremate aasadega.

Nike esinduskaupluse avamine / Oleg Hartsenko

4. BRÄNDID JA TOSSUD

Kui sa tahad kanda jalas Nike Air Max’i või Air Force’i või adidas Ultra Boost’i või Puma Creeper’eid või Yeezy’sid, siis teeme nii, et sa ei kanna New Yorker’i või H&M’i või Cropp Town’i või kellegi Vladimiri NÄGEMUST nendest tossudest. See on kõige silmakirjalikum asi like äämm ever. Sa tahad olla osa sellest maailmast, sa tahad esindada aastakümnete jooksul väljatöötatud disaini, lugusid, pärandit, sa tahad olla osa popkultuuri mõjutavatest nähtustest, siis vali oma unistuste kets välja, jälgi maailma, pane tasapisi raha kõrvale, oota ja püüa kinni.

adidas silent-disco-treening, Jüri Pootsmann / Viktor Burkivski

5. PÜKSISÄÄRED JA TOSSUD

Ma ei tee nalja. Kui sul on tossud, siis su püksid ei ole nende tossude peal. Mis kuradi kasu sellest on, kui sa said sõbra kaudu endale uued Lebronid või leidsid Nike sample sale‘lt 40 euro eest Air Force’i reliisi, mis ei läinud tootmisesse, kui see on maetud kuradi 4376304808km läbimõõduga teksapüksi sääre alla pimedasse konkusse, kus see toss ilmselt nutab looteasendis sooja dušši all šokolaad käes.

