Astronoomid lahendasid peaaegu «tulnukate» raadiolainete müsteeriumi

Teleskoobid tabasid need kummalised raadiolained ehk FRB pursked (Fast Radio Burst) esmakordselt 2001. aastal ja alates sellest on need regulaarsete ajavahemike järel Maale jõudnud, edastab The Guardian.

Need raadiolained kestavad vaid millisekundeid, kuid nende energia võrdub Päikselt ühe kuu jooksul lähtuva energiahulgaga, mille tõttu arvatakse, et nende allikas on väga võimas.

Astronoomidel on juba ammu teada, et pulsaritelt lähtuvad samuti raadiolained, kuid mitte nii regulaarselt ega ole nii võimsad kui müstilised raadiolained.

Vandenõuteoreetikute arvates on need müstilised raadiolained esimene märk mõne arenenud tulnukate tsivilisatsiooni kohta.

Nüüd ilmnes, et need ebatavalised raadiolained pärinevad kääbusgalaktikast, mis asub Maast rohkem kui kolme miljardi valgusaasta kaugusel ja seal asub võimsa magnetväljaga neutrontäht, mis kannab teadusnimetust magnetar.

Teadlased uurisid kauget galaktikat ja magnetari möödunud aastal kuue kuu jooksul Puerto Ricos asuva Arecibo onservatooriumi teleskoobi abil. Uurimine näitas, et ebatavalised raadiolained pärinesid sealt alalt, mille ulatus on 100 valgusaastat.

Lisauuring tehti USAs Hawaiil asuva Gemini teleskoobiga, mis kinnitas kääbusgalaktika olemasolu ja raadiolainete pärinemist sealt.

Need lained alustasid oma teekonda väga ammu ja jõudsid alles nüüd Maale.

Veel ühe teooria kohaselt pärinevad FRB pursked väga suure musta augu lähedal asuvast ainest.

«Leidsime küll peremeesgalaktika ja neutrontähe, kust need FRB pursked tõenäoliselt pärinevad, kuid veel ei ole kõik selge ja selle tõttu jätkame uurimist,» teatas astronoom Sami Chatterjee.