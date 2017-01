Arstid: talvisel jäisel ajal tuleks liikuda pingviinide moodi

Saksa ortopeedia ja traumakirurgia arstide sõnul tuleks pingviini moodi liikumiseks kallutada ülakeha veidi ettepoole, et kese nihkuks, sest see aitab paremini tasakaalu hoida, edastab The Guardian.

Internetileheküljel selgitati joonistuste abil, kuidas inimesed saavad jäistel teedel liikuda «pingviinidena». Kui inimene liigub sirgelt ja tavaliselt, siis jaguneb kehakaal võrdselt mõlemale jalale, kuid sellisel liikumisel võib tasakaal kergesti kaduda. Kui aga keha on mõnevõrra ette kallutatud, siis ei ole kehakaalu jagunemine võrdne, vaid see on jalal, mis pannakse ette.

Näiteks 2014. aasta talv oli Saksamaa pealinnas Berliinis karm ning tänavaid kattis paks jää, mis tõi kaasa palju kukkumisi. Sel perioodil said parameedikud üle 750 väljakutse ning haiglates oli palju ravil inimesi, kes olid tänaval jala- või käeluu murdnud.

Saksa meteoroloogide teatel langeb Berliinis temperatuur sellel nädalalõpul alla nulli.