Video: uus aasta toob ETV ekraanile hulga muudatusi ja uusi saateid

«Terevisioonis» on Katrin Viirpalu kõrval uus saatejuht, tubli varajane ärkaja Eero Reinu, kes on ETV vaatajatele tuttav saatest «Eesti parim koolikokk». Saade on eetris alates 9. jaanuarist esmaspäevast reedeni algusega kell 6.55. Õhtune «Ringvaade» tahab ka olla varajasem ja veelgi tublim. Saade läheb nüüd eetrisse argipäeviti kell 18.55.

«Foorumit», poliitikute tele-eetri jutu- ja käitumiskooli, näeb nüüdsest teisipäeva õhtuti kell 20.00. «Pealtnägija» järel on nüüd oodata kolmapäeva õhtuti eetris teadusuudiseid - algab saatesari «Novaator». Urmas Vaino hoogsat ja värsket vestlussaadet «Suud puhtaks» näeb ETV ekraanil kolmapäeviti kell 21.40, alates 18. jaanuarist.

Neljapäeviti viib huumorisari «ENSV» vaatajad uute osadega 1988. aasta Rock Summerist kuni Balti ketini välja. «ENSV» on ETV ekraanil alates 12. jaanuarist neljapäeviti kell 20.30. Alates 13. jaanuarist on reedeti kell 20.30 ETV ekraanil noorte teadlaste võistlussaate «Rakett 69» uhiuus hooaeg.

Meeleolukas «Laulukarussell» pöörleb pühapäeviti kell 20.00 ja seda juba 1. jaanuarist.