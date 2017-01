Peosoovitus! Sel laupäeval on Eesti suurimas klubis bassimuusika suurnimi Benga ja kodumaine Indivision

Benga on Croydonist pärit dubstepiboss, kes saavutanud viimase 15 aasta jooksul enam, kui paljud terve oma elu jooksul. Ta on üks dubstepi originaatoritest. Ta on üllitanud lisaks kümnetele singlitele mitmed LP-d. Ta on 1/3 dubstepi supergrupist Magnetic Man. Ta on tootnud träkke ja remikse moodsa aja staaridele nagu Rihanna, John Legend, Eve, Ms Dynamite ja paljud teised.

Lisaks Bengale astub lavale Indivision, esitlemaks oma uut albumit. Plaadimuusikat valivad MHKL ning Kaspar Leivo.

Rock Cafe uksed avatakse kell 23.00. Piletid on saadaval ukselt hinnaga 23.00 – 00.00 5 eurot, 00.00 – 01.00 8 eurot, 01 – lõpuni 10 eurot; VIP pilet eraldi sissepääsu ja garderoobi ning pääsuga VIP rõdule maksab 18 eurot.

Facebooki üritus siin.