Angelina Jolie: Brad Pitt kardab, et avalikkus saab tõe teada

Jolie nõustus Pitti sooviga lahutusega seotud paberid privaatsena hoida, kuid ta andis samas mehele dokumentide vahendusel nähvaka, kirjutab TMZ.

Pitt andis eelmisel kuul kohtusse avalduse, milles ta süüdistas Jolie'd nende kuue lapse privaatsuse rikkumises. «Ta ei pea silmas laste huvisid ja üritab avalikuks teha kõiki süüdistusi, mis võimalik, hoolimata mõjust alaealistele lastele,» sõnas Pitt dokumentides.

Jolie nimetas väiteid jultunuteks ja tema advokaadi koostatud dokumentides seisab, et Pitt «kardab paaniliselt tõe avalikukstulekut». Dokumendid väidavad ka seda, et Pitt püüab tähelepanu eemale juhtida sellelt, mis on tema enda roll lapsi puudutavas meediakajastuses.