Khloe Kardashian tundis end ilusate õdede kõrval ebakindlalt: miks, kurat, pidin mina see paksuke olema?

32-aastane Khloe ütleb oma uue saate «Revenge Body with Khloé Kardashian» promoklipis, et kahe glamuurse õe kõrval kasvamine polnud meelakkumine.

«Mulle tekkis 20ndates eluaastates akne, mis oli väga nõme ja tegi mind väga ebakindlaks. Mu õdedel on terve elu olnud veatu nahk, neil pole ühtegi poori! Mina mõtlesin: «Miks, kurat, olen mina see tüse õde?» See polnud ju aus. Kuid kõik on parandatav,» seletas Khloe.

Alles hiljuti tunnistas Khloe, et on viimase aastaga palju kasvanud.

«Mulle meeldib elus eesmärke püstitada, kuid samas veendun, et need poleks liiga hullumeelsed. Parem on võtta väikeseid eesmärke ja mitte endale rangeid ajapiiranguid seada. Elus pole kõik võidusõit - elu on maraton! Väga tähtis on enesearengut teadvustada. Tunnen, et olen sel aastal palju arenenud ja suudan nüüd toime tulla väga erinevate olukordadega,» rääkis Khloe.

