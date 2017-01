«Melrose Place'i» kaunitar läks viiendat korda võõrutusravile

55-aastane kaunitar kommenteeris kõlakaid väljaandele ET.

«Ma tunnen end suurepäraselt ja astun samme, et oma elu rikastada ja paremaks muuta. Hetkel töötan selle kallal, et tõmmata kokku mõningate probleemidega seotud lahtised otsad ja minna uuel aastal täisauruga edasi,» seletas näitlejanna.

Locklear on aastaid uimastisõltuvusega võidelnud. Aastal 2012 sattus ta haiglasse, kui tema koju kutsuti kiirabi. Toona ütles allikas, et näitlejanna oli täiesti kontrolli alt väljas. «Heather muutus uimastite mõju all täiesti teiseks inimeseks!» ütles allikas.

Locklear on korduvalt võõrutusravil käinud, kuid viimasel ajal on ta leidnud stabiilselt tööd ja vältinud skandaale.