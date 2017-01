Egle Eller-Nabi äge avaldus: kui on aega sotsiaalmeediaks, on aega ka trenniks

Egle on postitanud Instagrami julge avaldusega pildi, millele on lisanud pealkirja: «Täielik jama! Kui on aega Facebookiks ja Instaks, siis on aega ka trenniks! Küsimus ei ole aja olemasolus, vaid selle leidmises!»

Nii et diivanikartulid, uus aasta on alanud! Aitab vabanduste otsimisest ning kõik aktiivselt liikuma!