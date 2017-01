Piltuudis: esimene Helen Adamsoni juhitud «Naistesaade» on purgis

Aasta lõpus tuli uudis, et alates uuest aastast hakkab Helen Adamson TV3 ekraanil juhtima saadet nimega «Naistesaade». Lauljanna tunnistas, et mõte ennast saatejuhi rollis proovile panna on ta peas juba mingit aega mõlkunud ning nii ta ootamatu ettepanekuga koheselt nõustuski.

Naistesaate esimene võttepäev edukalt purgis Näeme 7. Jaanuaril TV3 eetris #naistesaade #tv3 Ein von Helen Adamson (@helenadamson) gepostetes Foto am 20. Dez 2016 um 8:35 Uhr

Nüüd on Helen oma Instagrami kontol jaganud ka kahte vahvat pilti saate võttepäevadest. Põnev!

Kuidas värske saatejuht uue ülesandega hakkama saab, näed laupäeval kell 11.30 TV3 ekraanil.