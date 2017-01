Kus on südametunnistus? Justin Bieber hülgas oma haige koera!

Eelmise aasta augustis tutvustas Bieber sotsiaalmeedias oma «uut väikest karvapalli Toddi», kuid nüüd paistab, et põnevus on kadunud, vahendab Page Six. Bieber andis koera oma tantsijale C.J. Salvadorile.

Koerakese hädad pole aga sellega lõppenud. Salvador avas Toddile rahakogumislehe, selgitades, et seitsmekuune tšau-tšau vajab kallist puusaoperatsiooni. Kui koer enne üheaastaseks saamist operatsioonile ei pääse, jääb ta kõndimisvõimetuks.

Salvadori sõnul tuleb Todd kas magama panna või saata väga kallile operatsioonile, mis läheb maksma 8000 dollarit.

Tänu annetustele on summa koos ja koer saab päästetud.

Forbesi andmetel teenis Bieber 2016. aastal 56 miljonit dollarit.

Bieberil on palju loomi olnud. Tal oli koer Sammy (nüüdseks surnud), madu nimega Johnson (müüdi maha heategevusoksjonil), kaputsiinahvibeebi Mally (Bieber jättis Saksa piiril konfiskeerikud looma sinnapaika), hamster Pac (kelle ta andis kontserdil suvalisele fännile), kass Tuts (asukoht teadmata) ja Yorkshire'i terjer Ester, kes paistab veel Bieberi hoole all olevat.