Ei või olla! Kergejõustiklastest abikaasad Eatonid jätavad tippspordiga hüvasti

Lahutamatu abielupaar tegi uudise avalikuks ühisel Instagrami profiilil ning kodulehel, kuhu postitati ka mõlema tekstid, milles tippspordist loobumist selgitatakse.

28-aastaste sportlastest abikaasade Instagrami postituses seisab: «Viimased kaheksa aastat on olnud tõeliselt ägedad. Teha seda, mida armastame ning iga päev oma unistuste täitumise nimel töötada on olnud imeline ning meie elusid palju rikastanud. Nüüd oleme aga valmis edasi liikuma ning elus uut peatükki alustama. Me lahkume kergejõustikust. Aitäh, et meid sel teekonnal saatnud oled.»

Brianne Theisen-Eaton võitis Rio de Janeiro olümpiamängudel seitsmevõistluses pronksmedali. Samuti on ta võitnud kaks MMi hõbemedalit.

Ashton Eaton võitis 2012. ja 2016. aasta olümpiamängudel kümnevõistluses kuldmedalid. Lisaks on ta võitnud kaks MM kulda ja ühe hõbeda.

Sportlaste täismahus avaldusi saad lugeda siit.