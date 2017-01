Raju afterparty Pärnus: klubis Tempel astuvad üles räppar Azma ja Futuristik

Pärast Azmat võtab lava ja DJ puldi üle noor ja supertalendikas trummi-ja bassimuusika produtsent Futuristik. Kõigest 18- aastane produtsent on avaldanud juba mitmeid hittlugusid erinevate label’ite alt ning saanud videokeskkonnas YouTube miljoneid vaatamisi oma lühikese karjääri jooksul. Alles hiljuti avaldas Futuristik loo koostöös Cartoon’i ja Mikk Mäega.

Pidu leiab aset Pärnu linna vanas postimajas asuvas kultuuriklubis Tempel, millest on saanud suvepealinna alternatiivmuusika nautijate lemmikpaik.

Kuna Azma tuleb Pärnusse esmakordselt sooloartistina, et esitleda oma verivärsket debüütalbumit «Mind ei koti┌, on kõigil enne kontserti võimalus tulla tutvuma Azma ja tema loomingu telgitagustega. Kell 21:00 toimub Gruusia restoranis Kolhethi autoriõhtu, kus Azmalt võivad küsimusi küsida ka külalised. Sissepääs autoriõhtule on tasuta.

Õhtuse peo uksed avatakse kell 22:00 ja peole sissepääs on alates 16.eluaastast! Rohkem infot ürituse kohta leiate Facebookist nii Pärnu Futsal Meistrivõistluste; Kultuuriklubi Tempel kui ka United Animals’i kodulehelt.