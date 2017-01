Vandenõuteoreetikud ei jäta jonni: planeet Nibiru hävitab 2017. aastal Maa

Vandenõuteoreetikute kõige värskema ettekuulutuse kohaselt põrkab 2017. aasta oktoobris meie planeediga kokku kurikuulus planeet Nibiru ja Maal lakkab elu olemast sellisel viisil nagu seni, edastab Daily Mail.

Kosmiliste müsteeriumite uurija David Meade avaldas sel teemal raamatu «Planet X – The 2017 Arrival?» (Planeet X, kas ta saabub 2017?).

USA kosmoseagentuuri NASA ja veel mitmete teiste riikide astronoomide ja astrofüüsikute teatel on lood Nibirust ja teistest sarnastest «tapjaplaneetidest» ulatuslik, ajupesu meenutav pettus.

Meade’i raamatu kohaselt on Nibiru, mille kohta kasutatakse ka planeet X, meie süsteemi tähe ehk Päikese binaarkaksik. Päike tõmba teda enda poole, kuid ta liikumisele jääb ette meie planeet, millega ta kokku põrkab.

Planeet Nibiru on hüpoteetiline planeet meie päikesesüsteemi äärealal, kuid Nibiru ei ole mõistatuslik planeet Üheksa, mille astronoomid avastasid 2016. aasta jaanuaris.

Teoreetikute arvates liigub Nibiru kaootiliselt, ohustades mitmeid talle teele ette jäävaid planeete, kaasa arvatud Maad ning selle planeedi jõudmine meie süsteemi keskmesse on vaid aja küsimus.

Teooria kohaselt edastab Nibiru plasma- ja energiavoogusid, mis võivad meie planeeti juba enne kokkupõrget kahjustada, tuues kaasa katastroofilise kliimamuutuse.

David Mead on veendunud, et Nibiru liigub meie planeediga kokkupõrkekursil 2017. aasta oktoobris ning ta liikumisnurk on selline, et ta saabumist olevat raske märgata.

Saientoloogist USA ettevõtja Robert Vicino teatel on maailma eliit, kaasa arvatud Elon Musk ning kosmosefirmad sellest kosmilisest külalisest teadlikud ning Musk ja temasarnased võivad katasroofist eluga pääseda, kuna nad on ammu lahkumist ette valmistanud ning Marsil on juba olemas salajane inimasustus. Ta lisas, et katastroofiks on valmis ka erinevate riikide kõrgemad sõjaväelased, kellel on olemas vajalikud maa-alused punkrid, kus saab mõne aja vastu pidada.

Vicinole kuulub firma, mis ehitab maa-aluseid punkreid, et osa inimesi pääseksid eluga, sest pärast kokkupõrget ei ole pikka aega võimalik meie planeedi pinnal elada.

Ka 2015. aastal külvasid vanedenõuteoreetikud Nibiruga paanikat, teatades et see planeet taba Maad kas septembris või detsembris.

Eelmised sellised ennustused pärinevad 2012. aastast, mil ennustati ka maiade kalendri järgi maailmalõppu, kuid mis jäi saabumata.

Enne seda veel 2003. ja 1999. aastal.