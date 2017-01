Pildid ja video: taevas särab Veenus

Samas oli ka neid, kes ei teadnud, mis planeediga tegemist on ja nad uurisid sotsiaalmeedia kaaskasutajatelt, et mis nii eredalt põhjapoolkera taevas näha on.

Veenus ja kuusirp öises taevas / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Astronoomid selgitasid sotsiaalmeedias, et Kuu juures on näha veel ühte säravat objekti ja see on planeet Veenus. Ning need, kellel oli ka teleskoop, võivad lisaks Kuule ja Veenusele näha ka Marssi, mis paistab kahvatumana.

Üks öise taeva vaatleja edastas Twitteris: «Nüüd on Marss, Kuu ja Veenus on öises taevas hästi näha».

USA kosmoseagentuuri NASA endine astronaut Terry Virts jagas Twitteris fotot, juures oli tekst: «Kuu ja Veenus on selgelt näha, kuid teleskoobi abil on näha ka Marssi, Uraani ja Neptuuni».

Lehekülje EarthSky teatel on jaanuar parim aeg taevavaatlusteks, sest siis ilmub pärast päikeseloojangut Veenus nähtavale.

«Seda säravat planeeti on hästi näha umbes neli tundi pärast päikeseloojangut. Veenust näeb esmalt 30 kraadi kõrgusel, kuid hiljem juba 36 kraadi kõrgusel ja nii kuni jaanuari lõpuni,» teatas lehekülg space.com.

Jaanuari keskpaiku ilmub paremini nähtavale ka Jupiter ning särav tähts Spica.