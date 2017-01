Video: arst avastas inimkehast uue organi

See on soolekinniti ehk kõhukelmevoltide kogum, mille abil soolestik kinnitub kõhuõõne külge ning varem arvati, et see on side- ja rasvkoe moodustis, mis ei mängi erilist rolli, edastab The Independent.

Selle funktsioon ei ole veel täiesti selge, kuid tegemist olevat eraldiseisva organiga.

«See oli selgelt meie silme ees, kuid me ei märganud seda. Selle anatoomia on teada, kuid mitte selle funktsioon, kuid kui see on teada, siis saab kergesti määrata, milline see olla ei tohiks, kui tegemist on haigusega,» selgitas Coffey.

Soolekinnitit hakatakse edaspidi meditsiinitudengitele õpetama iseseisva organina.

Maailma kõige kuulsamasse meditsiinientsüklopeediasse Gray’s Anatomy on uus organ ja selle kirjeldus lisatud.

Nii arstid kui meditsiiniüliõpilased uurivad nüüd, millist rolli võib soolekinniti mao- ja soolestiku haigustes mängida ning loodavad neile haigustele ravi leida.

Seda organit kirjeldas juba 1508. aastal Itaalia renessansikunstnik ja geenius Leonardo da Vinci, kuid sajandeid arvati, et see ei mängi meie kehas just suurt rolli.

Arstiteadlaste teatel on inimkehas 79 organit, kaasa arvatud soolekinniti. Süda, aju, maks, kopsud ja neerud on põhilised organid, kuid on veel 74 organit, ilma milleta me hakkama ei saa.